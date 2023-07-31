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الإثنين، 31-07-2023 04:55 م

انقلابيو النيجر يحتجزون 4 وزراء وزعيم الحزب الحاكم

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الوكيل الإخباري- أفادت وكالة "فرانس برس" بأن انقلابيي النيجر اعتقلوا 4 وزراء وزعيم الحزب الحاكم في البلاد.

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ونقلت الوكالة عن بيان صدر عن الحزب الحاكم بالنيجر: "تم احتجاز... 4 وزراء ووزير سابق وزعيم الحزب (الرئيس) محمد بازوم".

وأضاف الحزب أن الانقلابيين احتجزوا وزراء النفط ماهامان ساني محمدو، والتعدين - أوسيني حديزاتو، والداخلية - حمدو سولي، والنقل - عمر الما. كما تم احتجاز زعيم حزب رئيس الدولة وهو "حزب الديمقراطية والاشتراكية في جمهورية النيجر"، فورماكوي جادو.

ودعا حزب الرئيس بازوم إلى "الإفراج الفوري" عن المسؤولين المحتجزين.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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