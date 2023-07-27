شويغو: روسيا تعتزم تعزيز التعاون مع كوريا الشمالية

الوكيل الإخباري- صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو من بيونغ يانغ بأن روسيا تعتزم تعزيز التعاون مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بما يحقق مصالح البلدين.



جاء ذلك خلال زيارة شويغو إلى العاصمة الكورية الشمالية على رأس وفد عسكري رفيع المستوى استمرت في الفترة من 25-27 يوليو، لحضور الاحتفال بالذكرى السبعين لانتصار الشعب الكوري في حرب 1950-1953، حيث أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات العسكرية، وتمثل خطوة هامة في تطور التعاون بين البلدين.

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وكانت وزارة الدفاع الروسية قد نشرت جانبا من لقاء شويغو بوزير الدفاع الكوري الشمالي كانغ سون نام، والذي تناول تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين وزارتي الدفاع في البلدين، فيما أشاد شويغو بالتفاعل بين البلدين في فترة ما بعد الحرب، وأكد على أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية هي شريك مهم لروسيا، حيث قال إن لروسيا وكوريا الشمالية "حدودا مشتركة، وتاريخا ثريا من التعاون"، وأعرب عن قناعته بأن زيارته ولقاءه المسؤولين الكوريين الشماليين "ستساعد في تعزيز التعاون بين وزارتي الدفاع".

روسيا اليوم