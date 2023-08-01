خطة روسية لإنتاج نحو 60 طائرة مدنية حديثة

الوكيل الإخباري- قال أندريه بوجينسكي مدير عام شركة "ياكوفليوف" للصناعات الجوية، إن روسيا تخطط لإنتاج عشرات الطائرات المدنية الحديثة مع حلول عام 2026.



وأشار إلى أنه خلال المدة المذكورة، سيتم إنتاج 18 طائرة من طراز MS-21 وأكثر من 40 طائرة من الجيل الجديد من طراز Sukhoi Superjet.

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وأضاف: "لدينا برنامج شامل لتطوير الطيران المدني، وهي خطة عمل واضحة مقسمة إلى مراحل. المرحلة الأولى 2023-2025، وخلالها سنقوم بإنتاج 18 طائرة من طراز MS-21 (ستة في 2024، و 12 طائرة في 2025)، وأكثر من 40 طائرة Superjet جديدة بمكونات محلية مع الاستعاضة عن الاستيراد".

روسيا اليوم