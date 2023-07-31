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الإثنين، 31-07-2023 01:54 م

شويغو: كييف فقدت خلال الشهر الحالي نحو 21 ألف جندي وأكثر من 2000 آلية عسكرية

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الوكيل الإخباري- قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن القوات الأوكرانية فقدت خلال الشهر الحالي خلال المعارك نحو 21 ألف جندي وأكثر من ألفي قطعة من الآليات العسكرية.

وأشار الوزير إلى أن بين المعدات الأوكرانية التي تم تدميرها هذا الشهر، هناك 10 دبابات من طراز ليوبارد و 11 عربة قتال مدرعة من طراز برادلي والعشرات من بطاريات المدفعية الغربية.

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وأضاف شويغو: "خلال الشهر الماضي، وبفضل بسالة قواتنا والنجاحات التي حققتها خسر العدو أكثر من 20800 عسكري، وبشكل أدق - 20824 شخصا، و 2227 قطعة من الأسلحة المختلفة".

ووفقا للوزير، بين المعدات التي فقدتها قوات كييف خلال يوليو، هناك 10 دبابات ليوبارد، و 11 مركبة برادلي، و 40 بطارية مدفعية أمريكية من طراز M777 و 50 قطعة مدفعية ذاتية الدفع من بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبولندا.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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