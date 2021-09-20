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الإثنين، 20-09-2021 07:18 م

الداخلية الإيرانية: القبض على عشرات الإيرانيين دخلوا الأراضي العراقية بصورة غير قانونية

ايران


الوكيل الإخباري - أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية عن إلقاء القبض على 54 ايرانيا دخلوا الأراضي العراقية بصورة غير قانونية للمشاركة في زيارة الأربعين للإمام الحسين بمدينة كربلاء العراقية.

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كما أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية عن إلقاء القبض على 329 إيرانيا حتى الآن كانوا بصدد الدخول إلى الأراضي العراقية بشكل غير قانوني عبر الحدود البرية، من خلال معبر مهران.


وذكرت المصادر الإيرانية أن الحدود البرية مع العراق مغلقة بوجه جميع الزوار، وعلى الإيرانيين الراغبين بالمشاركة في الزيارة الأربعينية الذهاب إلى العراق من خلال الرحلات الجوية.

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روسيا اليوم


 




 

 


 

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