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السبت، 09-03-2024 12:48 م

بعد فشله في الأداء.. استبدال مترجم زيلينسكي في مؤتمر صحفي مع أردوغان

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الوكيل الاخباري- تم استبدال المترجم الفوري للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعدما عجز عن ترجمة جزء من كلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومن ثم سؤال طرحه أحد الصحفيين.

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وقع هذا الحادث خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الرئيسين الأوكراني والتركي في اسطنبول أمس الجمعة.

وأظهر مقطع فيديو نشر على صفحة زيلينسكي على "فيسبوك" وتناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، أن المترجم الفوري بدأ بالتلعثم والتوقف أثناء ترجمة رد أردوغان على صحفي أوكراني. ثم عجز تماما عن ترجمة سؤال صحفي تركي للرئيسين.

واضطر زيلينسكي إلى طلب طرح السؤال باللغة الإنجليزية، وبما أن الصحفي التركي لم يكن مستعدا لفعل ذلك، فقد طلب الرئيس الأوكراني تكرار السؤال ببساطة. وفي تلك اللحظة ظهر مترجم آخر على الهواء، مما وضع حدا للحادثة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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