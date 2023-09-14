الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيّرة أوكرانية في سماء مقاطعة بيلغورود الروسية

الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة نظام كييف مهاجمة أهداف على الأراضي الروسية باستخدام طائرات مسيرة، ودمرتها منظومات الدفاع الجوي الروسية في مقاطعة بيلغورود.



وقالت الوزارة في بيان: "حوالي الساعة 21:30 بتوقيت موسكو في 13 سبتمبر، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة".

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وأضاف البيان: "منظومات الدفاع الجوي رصدت ودمرت طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، أن الطيران البحري التابع لأسطول البحر الأسود دمر 3 زوارق أوكرانية مسيّرة في البحر الأسود.