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الإثنين، 28-08-2023 04:06 م

وسائل إعلام: خلافات بين المدربين الغربيين والمتدربين من القوات المسلحة الأوكرانية

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الوكيل الإخباري - أفادت "فاينانشال تايمز" بأن ثمة صعوبات يواجهها المدربون الغربيون في تدريب القادة العسكريين الأوكرانيين، ممن تلقوا تدريبهم الأساسي في الاتحاد السوفيتي.

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وقد تحدثت الصحيفة إلى عدد من العسكريين الغربيين، حيث قال أحد المدربين الألمان إنه يواجه أحيانا احتكاكا مع كبار القادة الأوكرانيين الذين تدربوا في العهد السوفيتي، ويعتقدون أنهم "يعرفون أكثر".

وبحسب الصحيفة، لاحظ المدربون أن عمر وقدرات الجيش الأوكراني الذي ترسله كييف للتدريب مختلفة تماما، حيث يبلغ عمر أحد القادة 71 عاما.


وكان الهجوم الأوكراني المضاد قد بدأ في 4 يونيو الماضي، فيما نشرت كييف ألوية دربها حلف "الناتو"، ومسلحة بأسلحة الحلف، بما في ذلك دبابات "ليوبارد" الشهيرة.


وكما صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 21 يوليو، أنه من الواضح أن القيمين الغربيين "يشعرون بخيبة أمل" إزاء مسار الهجوم الأوكراني المضاد، وفي 4 أغسطس، ذكرت وزارة الدفاع أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت منذ بداية الهجوم المضاد، في يونيو ويوليو فقط، أكثر من 43 ألف شخص، وأكثر من 4900 قطعة سلاح. ومن بين المعدات المدمرة 26 طائرة، و9 مروحيات، و1831 مدرعة، و21 مدرعة مشاة من طراز "برادلي" أمريكية الصنع.

 

RT

 




 

 


 

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