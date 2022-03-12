الأحد 13-03-2022
الوكيل الاخباري

بايدن يأمر بـ200 مليون دولار إضافية مساعدات عسكرية لأوكرانيا

جمعية مساندة تنظم ندوة حول النساء والتمكين الرقمي

الكرك : ورشة تناقش دور رؤساء البلديات ومجالس المحافظات بإحداث التنمية

أمين عام وزارة الشباب يتفقد مديرية شباب المفرق

المومني: لا سُلطان لأحد على الهيئة المستقلة للانتخاب

الأمم المتحدة: أزمة اللجوء من أوكرانيا غير مسبوقة في أوروبا منذ الحرب العالمية

نقل 6 أشخاص من عائلة واحدة للمستشفى في عمّان إثر إصابتهم جراء تسرُّب غاز "الكيزر"

فرق الإسعاف تُنقذ حياة أحد لاعبي منتخب الكاراتيه في عمّان وتُجري له عملية إنعاش قلبي رئوي

مطالب بإلغاء فرض "دينارين" على كل كيلو واط لمستخدمي الطاقة المتجددة في المنازل

مشاجرة بين مجموعة من الاحداث في الرابية

السبت، 12-03-2022 09:32 م

الدفاعات الروسية تسقط مروحية أوكرانية و3 مسيرات

900x450_uploads,2022,03,12,1bf693d72f


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الجوية أسقطت في أوكرانيا اليوم مروحية (من طراز مي -24) و3 مسيرات بينها واحدة من طراز بيرقدار.

اضافة اعلان

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء إيغور كوناشينكوف: “أسقط الطيران والدفاع الجوي للقوات الجوية الروسية في الجو طائرة هليكوبتر من طراز (Mi-24) تابعة للقوات الجوية الأوكرانية وثلاث طائرات بدون طيار، واحدة من طراز (بيرقدار – تي بي 2)”.


وأضاف: “ضربت قواتنا الجوية والطائرات بدون طيار 79 منشأة للبنية التحتية العسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك 4 مراكز قيادة وتحكم ومراكز اتصالات، ونظامان للصواريخ المضادة للطائرات، و3 منشآت رادار ومحطة قيادة إلكترونية واحدة، و6 مستودعات للذخيرة ووقود و54 منطقة لتخزين المعدات العسكرية”.


وتابع: “إجمالي العمليات منذ انطلاق العملية الخاصة، هي تدمير 61 طائرة هليكوبتر، و126 طائرة بدون طيار، و1159 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و118 قاذفة صواريخ متعددة، و436 قطعة مدفعية ميدانية وهاون، و973 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة”.


وأشار إلى أن “القوات المسلحة الروسية واصلت هجومها على جبهة واسعة، وفرضت سيطرتها على بلدات نوفواندريفاكا وكيريلوفكا، كما وصلت إلى خط نوفومايورسكو – بافلوفكا – نيكولسكو – فلاديميروفا – بلاغوديت، حيث تقدمت اليوم لمسافة 12 كيلومترا”.


وأوضح أن “قوات لوغانسك الشعبية سيطرت على بلدات فوغوريا ويوث، وعلى جنوب ووسط بلدة بوباسنايا، فيما واصلت وحدات أخرى التقدم باتجاه ضواحي مدينة سيفرودونيتسك”.


العربية



 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

بايدن يأمر بـ200 مليون دولار إضافية مساعدات عسكرية لأوكرانيا

622ceac256ae5

الأمم المتحدة: أزمة اللجوء من أوكرانيا غير مسبوقة في أوروبا منذ الحرب العالمية

360479_36_1647106924

العثور على جثث 4 أطفال وامرأة داخل شقة بفرنسا

0d6fdb27-1238839707

ألمانيا تعتزم استقبال 2500 لاجئ أوكراني من مولدوفا

9

بوريل : الاتحاد الأوروبي لن يتدخل عسكريا في أوكرانيا

main_image622cec3f6115f

فرنسا تعتزم فرض عقوبات جديدة ضد روسيا بعد رفض بوتين مطالب ماكرون

أخبار متعلقة
1-1506217

سكاي نيوز نقلاً عن الدفاع الروسية: 200 أردني و40 مصرياً يستخدمون دروعاً بشرية في أوكرانيا

62230d754c59b77ea141659b

الدفاع الروسية تعلن وقف إطلاق النار لفتح ممرات لخروج مدنيين من أوكرانيا

6221dbc34236043ccb1ee44d

الدفاع الروسية تعلن عن تدمير 1812 منشأة عسكرية خلال العملية في أوكرانيا

main_image621799d36136a

روسيا: تدمير 11 قاعدة جوية بأوكرانيا

المواجهة-الروسية-الغربية-على-حدود-أوكرانيا

طبول الحرب تُقرع.. سيناريوهات غزو روسيا لأوكرانيا واحتمالات التدخل النووي

6205af6f21cdf

بايدن يدعو الأمريكيين إلى مغادرة أوكرانيا مع تصاعد المخاوف من غزو روسي