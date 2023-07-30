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الأحد، 30-07-2023 09:12 ص

الدفاع الروسية: إحباط هجوم إرهابي بواسطة 25 مسيرة أوكرانية على القرم فجر اليوم

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم إرهابي نفذه نظام كييف فجر اليوم الأحد بواسطة 25 مسيرة على أهداف في شبه جزيرة القرم دون وقوع إصابات.

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وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "الليلة الماضية، تم إحباط محاولة نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة 25 طائرة بدون طيار على أهداف في أراضي شبه جزيرة القرم".

وأوضح البيان أنه "تم تدمير 16 مسيرة أوكرانية بنيران أنظمة الدفاع الجوي"، بينما تم تعطيل 9 مسيرات أوكرانية أخرى بوسائط الحرب الإلكترونية، دون أن تصل إلى الهدف، فتحطمت في البحر الأسود قرب رأس تارخانكوت" في غرب شبه الجزيرة.

وأكد البيان أن "الهجوم الإرهابي الفاشل لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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