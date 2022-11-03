الدفاع الروسية: استعادة 107 من الجنود الأسرى الروس من أوكرانيا

الوكيل الاخباري- أكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أنه تم إطلاق سراح 107 من العسكريين الروس الأسرى لدى أوكرانيا.

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وقالت الوزارة في بيان لها: "في 3 نوفمبر، ونتيجة عملية تفاوضية، تمت استعادة 107 جنود روس من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، كانوا في خطر مميت في الأسر".



وأضاف البيان أن المفرج عنهم سيتم نقلهم إلى موسكو بواسطة طائرات نقل عسكرية للعلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.



وذكر البيان أن جميع المفرج عنهم يحصلون على الرعاية الطبية والنفسية اللازمة.



وفي وقت سابق اليوم أفاد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، بعملية تبادل للأسرى مع أوكرانيا وفقا للصيغة "107 مقابل 107"، وسيعود 65 من أهالي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين إلى بيوتهم.

روسيا اليوم