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الثلاثاء، 18-07-2023 01:38 م

الدفاع الروسية: الجيش الروسي يتقدم في منطقة كوبيانسك

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تقدم القوات المسلحة الروسية في منطقة كوبيانسك بالقرب من خاركوف، حيث تقدمت القوات بعمق 1.5 كيلومتر، وبعرض كيلومترين من الجبهة.اضافة اعلان


جاء ذلك ضمن تقرير سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ليوم الثلاثاء 18 يوليو، حيث تابع التقرير بأن وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، حاولت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، القيام بعمليات هجومية في اتجاه جنوب دونيتسك، وكراسنوليمانسكي، ودونيتسك، وجنوب دونيتسك.

في اتجاه كوبيانسك، واصلت وحدات مجموعة "الغرب" عمليات هجومية ناجحة في منطقة سيطرتها، حيث بلغ تقدمها الإجمالي بعرض كيلومترين من الجبهة، وبعمق 1.5 كيلومتر. إضافة إلى ذلك، أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق قرى كالينوفو، وبيريستوفوي، وكيسلوفكا، وتابايفكا في منطقة خاركوف، ونوفوسيلوفسكويه بجمهورية لوغانسك الشعبية.

 




 

 


 

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