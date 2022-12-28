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الأربعاء، 28-12-2022 03:31 م

الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 350 مقاتلا أوكرانيا

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، مقتل أكثر من 350 جنديا أوكرانيا بينهم عشرات المرتزقة الأجانب، كما تم تدمير مراكز تحكم تابعة للقوات الأوكرانية خلال اليوم الماضي.اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف، أن القوات الروسية استهدفت مواقع الجيش الأوكراني في مقاطعة خاركوف وتم القضاء على 30 جنديا أوكرانيا وتدمير آليات عسكرية.

وفي اتجاه كراسنو-ليمان، قصفت القوات الروسية بالمدفعية 4 مجموعات تكتيكية سرية من الألوية الهجومية المحمولة جوا 25 و80 و95 للقوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك لواء الدفاع الإقليمي 103 في مناطق نوفوليوبوفكا، ونيفسكوي في لوغانسك، ودونيتسك، ما أسفر عن القضاء على أكثر من 170 جنديا أوكرانيا وتدمير ناقلتي جند مصفحتين وأربع شاحنات صغيرة.

كذلك في اتجاه دونيتسك، تم القضاء على 80 جنديا أوكرانيا على الأقل، وتدمير دبابة واحدة و4 مركبات قتالية مدرعة و5 مركبات خلال اليوم الماضي.

وفي اتجاه جنوب دونيتسك، تم استهداف اللواء الميكانيكي 72 التابع للقوات الأوكرانية، وكذلك تجمعات للمرتزقة الأجانب ما أسفر عن مقتل أكثر من 70 من العسكريين والمرتزقة، وتدمير 5 مركبات قتالية مدرعة وشاحنتين بيك أب.

روسيا اليوم

 




 

 


 

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