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الخميس، 30-05-2024 08:43 ص

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 8 صواريخ أوكرانية وتدمير 5 طائرات مسيرة وزورقين مسيرين

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، عن إسقاط 8 صواريخ أوكرانية فوق بحر آزوف وتدمير زورقين مسيرين كانا يتجهان نحو شبه جزيرة القرم وتدمير 5 طائرات مسيرة فوق مقاطعة كراسنودار.

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وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليلة الماضية، تم قمع عدد من محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام صواريخ "ATACMS" الأمريكية التكتيكية وزورقين مسيرين على أهداف في الأراضي الروسية".

وأشار البيان إلى أن الزورقين كانا يتجهان نحو شبه جزيرة القرم.

وتابع البيان: "تم إسقاط 5 مسيرات أوكرانية فوق أراضي مقاطعة كراسنودار الروسية".

وفي مطلع شهر مايو، أعلن أوليغ كريوتشكوف، مستشار رئيس جمهورية القرم الروسية، إسقاط صاروخين باليستيين أوكرانيين فوق شبه الجزيرة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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