الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 250 عسكريا أوكرانيا خلال اليوم الماضي

الوكيل الاخباري-

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن العمليات العسكرية أسفرت عن مقتل أكثر من 250 عسكريا أوكرانيا وإسقاط مقاتلتين من نوع "سو-24" و"سو-25" خلال اليوم الماضي.وقالت وزارة الدفاع إن القوات الروسية تمكنت من القضاء على أكثر من 40 جنديا أوكرانيا في محور جنوب دونيتسك، في يوم واحد، مضيفة أن الوحدات الروسية تواصل عملياتها الهجومية بشكل ناجح.وفي اتجاه دونيتسك أسفرت المعارك عن مقتل نحو 60 جنديا أوكرانيا.كذلك تكبدت القوات الأوكرانية خسائر في محور كراسنو-ليمان، حيث تم القضاء على أكثر من 40 جنديا.وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية مقاتلتين من طراز "سو-24" و"سو-25" تابعتين للقوات الجوية الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية.وفي اتجاه منطقة كوبيانسك بجمهورية دونيتسك الشعبية قضت القوات الروسية على نحو 30 جنديا أوكرانيا، كما استهدفت ما يعرف بكتيبة "الشيخ منصور"، وقتلت أكثر من 55 متطرفا.إضافة إلى ذلك أسفرت العمليات العسكرية خلال اليوم الماضي عن تدمير عشرات الآليات والمعدات العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية.