الإثنين 26-12-2022
الوكيل الاخباري

لليوم الرابع.. استقرار أسعار الذهب في الأردن

الأمانة تدعو التجار لاتخاذ إجراءات وقائية لحماية متاجرهم من ارتفاع منسوب المياه

فتح مجاري السيول والأودية التي أغلقت بسبب الأمطار في الديسة

الدفاع المدني: التعامل مع 1136 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الصحة تعلن مراكز التطعيم ضد كورونا - أسماء

مؤسسات حكومية تعلن حاجتها لملء وظائف شاغرة

الحكومة تُحدد سعر بيع غاز الريشة .. 3 دولارات الحد الأدنى و6 دولارات الحد الأعلى

الأمن: جميع الطرق الداخلية والخارجية سالكة

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من جنين

4 إصابات بحادث تصادم أعلى جسر محطة صويلح

الإثنين، 26-12-2022 09:07 ص

الدفاع الروسية تعلن مقتل 3 عسكريين جراء سقوط حطام طائرة في ساراتوف

63a9377c4236046c5907ddb6


الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن الدفاعات الجوية الروسية تصدت لطائرة مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة ساراتوف، وأن سقوط حطام الطائرة تسبب في مقتل 3 عسكريين.

اضافة اعلان

 

وقالت الوزراة في بيان صحفي: "يوم 26 ديسمبر، حوالي الساعة 01:35 بتوقيت موسكو، أُسقطت طائرة أوكرانية بدون طيار كانت تحلق على ارتفاع منخفض أثناء اقترابها من مطار إنجلز العسكري في منطقة ساراتوف. تسبب سقوط حطام الطائرة المسيرة، في مقتل 3 عسكريين تابعين للجهاز التقني بالمطار".

وأكدت الوزارة في بيانها أن معدات الطيران المتواجدة في المطار لم تتعرض لأي أضرار.

وتتمركز في مطار إنجلز قاذفات القنابل الاستراتيجية للطيران بعيد المدى التابعة للقوات الجو-فضائية الروسية.

ويعد هذا الحادث الثاني من نوعه خلال الشهر الجاري، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم 5 ديسمبر مقتل 3 عسكريين وإصابة 4 آخرين في أحد المطارات العسكرية، نتيجة سقوط طائرات مسيرة أوكرانية تم اعتراضها من قبل منظومات الدفاع الجوي الروسية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image - 2022-12-26T085325.943

الولايات المتحدة.. هجوم على محطتي كهرباء في واشنطن

20191122-20191122-1-jpg16a232-image-jpg276c1f-image

صربيا.. أوامر للجيش بالتوجه نحو الحدود مع كوسوفو

image - 2022-12-26T084430.003

حليف بوتين يكشف سبب عدم شن الغرب حربا على روسيا

8

مفقودان بعد انهيار جليدي في النمسا

4

31 قتيلا جراء عواصف ثلجية تضرب مناطق شرق الولايات المتحدة الأمريكية -صور

7

قتيلة وجرحى في إطلاق نار ببريطانيا

أخبار متعلقة
63a6a633423604235c0f0d57

الدفاع الروسية: واشنطن أجرت تدريبات في أوكرانيا على مسببات الأمراض ذات العدوى الخطيرة

20221218144503706

الدفاع الروسية: قواتنا سيطرت على مرتفعات وخطوط أمامية جديدة في محور دونيتسك

638dc1b542360455481be3d1

الدفاع الروسية: إسقاط 3 طائرات ومروحيتين للعدو في أجواء دونيتسك

download

الدفاع الروسية: إسقاط 4 صواريخ أمريكية مضادة للرادار فوق بيلغورود الروسية

639ac1ed4236047f2e18402f

روسيا.. ثاني صاروخ باليستي عابر للقارات يدخل الخدمة في غضون يومين

qna_italy14122022

إيطاليا.. انتشال جثة طيار عقب تحطم طائرة مقاتلة في صقلية