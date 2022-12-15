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الخميس، 15-12-2022 11:21 ص

روسيا.. ثاني صاروخ باليستي عابر للقارات يدخل الخدمة في غضون يومين

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الوكيل الاخباري- بدأ الصاروخ الباليستي العابر للقارات "يارس" خدمته في تشكيل كوزيلسك بمنطقة كالوغا الروسية ليصبح ثاني صاروخ من نوعه في غضون يومين يبدأ مهامه القتالية.

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وقد نشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس فيديو يتضمن جزءا من عملية نصب الصاروخ داخل منجم إطلاقه، حيث أشارت الوزارة إلى أن تشكيل كوزيلسك هو الأول من بين قوات الصواريخ الاستراتيجية الذي يتم إعادة تجهيزه بمنظومة "يارس" الصاروخية الثابتة.

 

وتستغرق عملية تحميل الصاروخ في المنجم عدة ساعات، وسيسمح في تنفيذ خطة إعادة تسليح قوات الصواريخ الاستراتيجية لعام 2022 بزيادة حصة أنظمة الصواريخ الاستراتيجية الحديثة، وزيادة القدرة على تنفيذ المهام الموكلة إليها، إضافة إلى التجهيز بأنظمة الصواريخ الجديدة، حيث تعمل قوات الصواريخ الاستراتيجية على إنشاء بنية تحتية اجتماعية لتحسين ظروف الخدمة القتالية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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