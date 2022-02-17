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الخميس، 17-02-2022 04:25 م

الدفاع الروسية: عودة أول تشكيلات عسكرية مشاركة في التدريبات إلى مراكز مرابطتها الدائمة

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الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن عودة أول وحدات من قواتها المسلحة المشاركة في المناورات العسكرية المنفذة مؤخرا إلى مواقع مرابطتها الدائمة.

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وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، في بيان: "بالتوافق مع خطة تدريب القوات المسلحة الروسية، تقوم التشكيلات والوحدات العسكرية التي نفذت مهامها التدريبية في الميادين، بمسيرات إلى مراكز مرابطتها الدائمة بطريقة مختلطة".


وأضاف كوناشينكوف: "يتم تحميل المدرعات الثقيلة على منصات السكك الحديدية. وتقوم وحدات منفردة بمسيرات ضمن قوافل مركبات برفقة الشرطة العسكرية. تم تكليف قادة التشكيلات والوحدات العسكرية، التي أكملت كامل مجموعة فعاليات التدريب القتالي في الميادين، بمهمة وضع خطط وجداول زمنية لعودة المجموعات إلى مراكز مرابطتها الدائمة".


وذكر كوناشينكوف: "وصلت الوحدات الأولى، التي نفذت المسيرات، إلى حامياتها العسكرية. ووصلت وحدات الدعم المادي التقني للمنطقة العسكرية الغربية، التي تدربت على مهام في ميادين منطقة كورسك، بعد أن سارت لمسافة تزيد عن 700 كيلومتر، إلى مراكز المرابطة الدائمة في مدينة دزيرجينسك بمقاطعة منطقة نيجني نوفغورود".


كما تم اليوم نقل تشكيلات عسكرية مزودة بمعدات ثقيلة وتابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية، بعد أن نفذت مهامها في ميادين القرم، إلى مراكزها في جمهوريتي الشيشان وداغستان.

 

روسيا اليوم

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