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الخميس، 17-02-2022 03:55 م

وزيرة الخارجية البريطانية: الوضع المتأزم حول أوكرانيا قد يستمر لأسابيع إذا لم يكن لشهور

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الوكيل الإخباري-قالت وزيرة الخارجية البريطانية، إليزابيث تراس، إن الوضع المتأزم حول أوكرانيا سيستمر لأسابيع، إن لم يكن لشهور، وأضافت أنها لا ترى دليلا حتى الآن على سحب روسيا لقواتها.

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وقالت وزيرة الخارجية البريطانية في مقال نشرته صحيفة "تلغراف" إنه لا داعي "للوقوع في شعور زائف بالأمن" بعد أنباء من الجانب الروسي عن عودة عدد من الوحدات العسكرية إلى نقاط مرابطتها الدائمة.


وأضافت أنه "في الوقت الحالي، لا يوجد دليل على أن الروس ينسحبون من المناطق الحدودية المجاورة لأوكرانيا"، مشيرة إلى أنه "لا ينبغي أن يكون لدينا أي أوهام بأن روسيا يمكن أن تطيل (العملية) أكثر من ذلك كخدعة هدفها زعزعة استقرار أوكرانيا وكتحد لوحدة الغرب. وهذا اختبار لقوتنا".


هذا وقد نفت موسكو باستمرار صحة المزاعم الغربية، وأكدت أن القوات الروسية تتحرك داخل الأراضي الروسية ولا تمثل تهديدا لأي طرف آخر.


وقالت موسكو إن التصريحات الغربية والحرب الإعلامية يتم استخدامها كذريعة لوضع المزيد من معدات الناتو العسكرية بالقرب من الحدود الروسية.

 

روسيا اليوم

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