تحطم طائرة تقل 6 أشخاص في إقليم بدخشان شمال أفغانستان

الوكيل الإخباري - ذكرت وكالة «تاس» للأنباء، اليوم الأحد، أن طائرة ركاب تابعة لشركة هندية تحطمت في إقليم بدخشان بشمال شرق أفغانستان.

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وأضافت الوكالة أن الطائرة مملوكة لشركة هندية وسقطت بسبب عطل فني.



وفي وقت سابق اليوم الأحد، قال متحدث باسم شرطة إقليم بدخشان في شمال أفغانستان، إن الشرطة تلقت بلاغات عن تحطم طائرة في الإقليم.



وأضاف المتحدث في بيان نقلته وكالة «رويترز» للأنباء، أن الحادث وقع الليلة الماضية في منطقة جبلية نائية بالإقليم الواقع في أقصى شمال البلاد.



وتابع بأنه لم ترد تفاصيل مؤكدة عن نوع الطائرة أو سبب التحطم أو الخسائر البشرية.

الشرق الأوسط