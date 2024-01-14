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الأحد، 14-01-2024 09:35 ص

دبلوماسي روسي: زيلينسكي تجاهل سابقا مذكرات الاستدعاء إلى شعبة التجنيد

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الوكيل الإخباري - قال روديون ميروشنيك سفير الخارجية الروسية للمهمات الخاصة بجرائم نظام كييف، إن فلاديمير زيلينسكي تجاهل 4 مرات خلال 2014-2015 مذكرات الاستدعاء إلى شعبة التجنيد والتسجيل العسكري.

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ووفقا له، فإن شعبة التجنيد ذات العلاقة، أرسلت لزيلينسكي مذكرتي استدعاء في عامي 2014 و2015.

ولتأكيد كلامه، أرفق ميروشنيك محضرا من وزارة الدفاع الأوكرانية يعود لعام 2019، ويشير إلى أن زيلينسكي مسجل لدى شعبة التجنيد في مدينة كريفوي روغ منذ عام 2008 وهو لائق للخدمة العسكرية.


وأضاف ميروشنيك: "هذه الحقيقة معروفة منذ خمس سنوات، لكن في سياق الحديث عن التعبئة الشاملة، باتت لها ألوان جديدة تماما".


تم إعلان التعبئة العامة في أوكرانيا، منذ فبراير 2022. وفي 25 ديسمبر 2023، تلقى البرلمان الأوكراني مشروع قانون بشأن قواعد التعبئة الجديدة، الذي يقترح السماح للسلطات الأوكرانية بتعبئة حتى الأشخاص من ذوي الإعاقة من المجموعة الثالثة، وإرسال الاستدعاءات بصورة إلكترونية والحد من حقوق المتهربين من الخدمة العسكرية. ومن المقرر النظر فيه في القراءة الأولى في 11 يناير الجاري.

 

RT

 




 

 


 

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