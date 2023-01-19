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الخميس، 19-01-2023 12:35 م

الدنمارك تؤيد رئاسة الإمارات لمؤتمر المناخ "كوب28"

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الوكيل الاخباري- أعلنت الدنمارك أنها متفائلة بأن الإمارات التي تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ هذا العام ستضغط من أجل اتخاذ إجراءات طموحة للحد من تغير المناخ في المؤتمر.

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وقال دان يورجنسن، وزير سياسات المناخ العالمي والتنمية في الدنمارك: "أعتقد أن كل ما فعلته الرئاسة حتى الآن أعطانا فحسب سببا للتفاؤل"، مضيفا: "إذا أردنا أن تكون الزيادة في درجات الحرارة أقل من 1.5 درجة، فمن الضروري أن نرى انتقالا في جميع المجتمعات على هذا الكوكب، وأيضًا المجتمعات المنتجة للنفط".

وأشار إلى أنه من خلال تجربته التي تضمنت تمثيل الدنمارك في محادثات المناخ للأمم المتحدة، منذ العام 2019، شاركت الإمارات "بفاعلية" في الدبلوماسية بشأن هذه القضية، مبينا أن هذا التقييم يتعين أن يتمخض أيضًا عن خطة لكيفية سلوك الدول المسار الصحيح لتحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، بالإضافة إلى تقديم تمويل أكبر لمساعدة الدول النامية على هذا.

وستقيّم الدول في كوب28 رسميا ما تحقق من تقدم نحو هدف اتفاق باريس الخاص بتقييد ارتفاع حرارة الكوكب عند 1.5 درجة مئوية، وحجم التقليص الأسرع بكثير للانبعاثات اللازم لبلوغ هذا الهدف.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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