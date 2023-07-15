الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة

الوكيل الإخباري-

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أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم السبت، وفاة الأميرة حصة بنت عبد الله بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، حيث تم دفنها في مقبرة النسيم في الرياض.وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / حصة بنت عبدالله بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الأحد الموافق 28 / 12 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".ولدت الأميرة حصة في يناير 1966، وتعتبر من رائدات الأعمال الإنسانية في السعودية.أما سبب وفاتها فهو تعرضها لجلطة دماغية مفاجئة، وحينما نقلت إلى المستشفى أعلن الأطباء أنها توفيت على الفور.