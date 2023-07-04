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الثلاثاء، 04-07-2023 12:48 م

بدء الاستعدادات لإعادة فتح السفارة السعودية في طهران

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الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن الاستعدادات لإعادة فتح السفارة السعودية في طهران بدأت، حيث تم حجز طابقين في أحد الفنادق من قبل الرياض.

وقالت وكالة isna الإيرانية إنه "وفقا للجهود والإجراءات التي تتخذها سلطات طهران والرياض، من المحتمل أن تبدأ السفارة السعودية في إيران أنشطتها قريبا"، كاشفة أنه تم حجز طابقين من فندق "اسبيناس بالاس" من قبل السفارة السعودية في طهران، وأن طابقا واحدا مخصصا لأعضاء السفارة.

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وأشارت إلى أن المعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال المكتبية والأنشطة العادية لسفارة السعودية في طهران ستنقل إلى هذا الفندق، مبينة أن السفارة ستعمل من هذا الفندق لفترة من الوقت لحين إعادة الافتتاح.


وقال موظف في الفندق للوكالة إنه إذا بدأت السفارة العمل في الفندق، فسيذهب الزوار إلى السفارة من باب آخر وبواسطة مصعد خاص، وسيكون هناك مسار مخصص لزوار السفارة وآخر لنزلاء الفندق.

 

RT

 




 

 


 

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