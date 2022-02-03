الرئاسة اليمنية تطالب بتصنيف الحوثي منظمة إرهابية

الوكيل الإخباري-طالبت الرئاسة اليمنية، الأربعاء، بتصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية"، معتبرة أن ذلك سيجبرها على "الخضوع" لعملية السلام في البلاد.

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جاء ذلك وفق نائب الرئيس اليمني علي محسن صالح خلال لقائه مع القائمة بأعمال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن ماريون لاليس، بحسب ما نقلت عنه كالة الأنباء اليمنية الرسمية.



وقال صالحـ إن حكومته "تعاطت بإيجابية مع كل المبادرات والمساعي الدولية وجهود المبعوث الأممي هانس غروندبرغ".



وأضاف أن الحوثيين "يقابلون هذه المبادرات بالمزيد من الجرائم وتصعيد الهجمات على المدن ومخيمات النازحين وعلى الأشقاء في السعودية والإمارات".



وطالب صالح المجتمع الدولي "بالاضطلاع بدوره إزاء السلوك الإرهابي للحوثيين وفرض عقوبات رادعة على المليشيات وداعميها الإيرانيين وتصنيف الجماعة ضمن قوائم الإرهاب الدولية" على حد تعبيره.



واعتبر أن هذه الخطوة "سيكون لها تأثير إيجابي في ردع الممارسات الهمجية لجماعة الحوثي وإجبارها على الخضوع لعملية السلام".



وفي 20 يناير/ كانون الثاني الماضي أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة مرور عام على توليه الرئاسة، أن إدارته تنظر في "إعادة إدراج الحوثيين في قائمة الإرهاب".



جاء ذلك بعد أن شطبت إدارة بايدن منتصف فبراير/ شباط 2021 تصنيفا اعتبر الحوثي "منظمة إرهابية أجنبية"، كانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اتخذته في يناير/ كانون الثاني من نفس العام.



ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.



وأسفرت الحرب، حتى نهاية 2021، عن مقتل 377 ألفا بشكل مباشر وغير مباشر، وفق الأمم المتحدة.

الأناضول