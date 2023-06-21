الرئيس البرازيلي يدعو إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي

الوكيل الإخباري- دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى إصلاح مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة.

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جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة Corriere della Sera الإيطالية، حيث تابع لولا دا سيلفا بأن مجلس الأمن الدولي، بعد 80 عاما من تشكيله، أصبح بحاجة إلى الإصلاح، وأصبحت هناك حاجة إلى هيئة ذات تمثيل من دول إفريقية ولاتينية.



ووفقا له، تعتقد البرازيل أن "العالم متعدد الأقطاب أفضل من الهيمنة أحادية القطب أو النزاع ثنائي القطب"، فيما أشار لولا دا سيلفا إلى أن "إنشاء شبكات مختلفة، وإبرام اتفاقيات بين الدول يمكن أن يساعد في تحقيق التوازن وموازنة الاتجاهات والتوازنات المتعارضة".



وتابع لولا دا سيلفا: "على سبيل المثال، فإن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هو هيكل يحتاج إلى الإصلاح، ذلك أنه يمثل ميزان القوى في العالم عام 1945، وبعد مرور 80 عاما تقريبا، تغير الكثير من الأشياء، ونحن بحاجة إلى مجلس أكبر وأوسع تمثيلا، مع أصوات من أمريكا اللاتينية وإفريقيا للمساهمة حقا في السلام والأمن".

روسيا اليوم