السبت 17-06-2023
الوكيل الاخباري

كتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة السبت

الحموري يقرر التنحي عن منصب رئيس جمعية المستشفيات الخاصة

الأوقاف تنفي صحة ما ينشر من شكاوى حجاج أردنيين حول الخدمات

عطل عالمي يصيب فيسبوك وإنستغرام وواتساب

الأونروا تستأنف خدماتها في الضفة الغربية بعد تعطيل 4 أشهر

أهالي الزرقاء يتفاعلون مع مهرجان صيف الأردن 2023

الصناعة والتجارة: ارتفاع على بعض انواع الارز متوسط الحبة 6% في الأردن

لجنة أممية: إسرائيل ستحاول ضم الضفة الغربية بشكل رسمي

أكاديميون: الأنشِطة الحِزبية في الجامعات تَصنع القياداتِ الشابة

ما هو مصير من يحمل تذكرة لتلفريك عجلون ولم يتمكن من استخدامها ؟

الجمعة، 16-06-2023 11:42 م

الأمم المتحدة تطلق حملة بمناسبة يوم مكافحة التصحر والجفاف

1686946020469


الوكيل الاخباري - أقيمت في مقر الأمم المتحدة اليوم الجمعة، فعالية بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف ركزت هذا العام على "المرأة. أرضها. حقوقها: النهوض بالمساواة بين الجنسين وأهداف استعادة الأراضي" .

اضافة اعلان


وشارك في الفعالية قادة يمثلون الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، والشعوب الأصلية، والنساء والشباب.


وبمناسبة يوم التصحر والجفاف، الذي يصادف السبت، أطلقت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر حملة بعنوان "أرضها"، وهي حملة توعية عامة لتعزيز الأمثلة الناجحة لمساهمات النساء والفتيات في الإدارة المستدامة للأراضي، وحشد الدعم للنهوض بحقوق الأراضي للنساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.


وهدفت الفاعلية، حسب الأمم المتحدة، إلى مناقشة السياسات والإجراءات اللازمة للنهوض بحقوق المرأة في الأرض وتعزيز القيادة النسائية القوية وسلطة اتخاذ القرار في الإدارة المستدامة للأراضي.


من جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المساواة في الحق في امتلاك الأراضي تسهم في حماية الأرض وتعزيز المساواة بين الجنسين على حد سواء .


وحث في رسالة مصورة، الحكومات قاطبة على إزالة الحواجز القانونية التي تحول دون امتلاك النساء للأراضي وعلى إشراكهن في عمليات صوغ السياسات.


وقال غوتيريش إن نسبة تدهور الأراضي تبلغ حاليا ما يصل إلى 40 بالمائة من مجموع الأراضي، مما يعرض إنتاج الغذاء للخطر؛ ويهدد التنوع البيولوجي؛ ويؤدي إلى استفحال أزمة المناخ.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1686938505161

العراق يعلن احتضان مؤتمر بغداد بنسخته الثالثة

main_image648bfa8e66a47

كم سنة سجن يمكن أن يواجه ترامب؟

1686928438877

اليونيسف تدعو إلى حماية أطفال السودان المحاصرين

1686915347863 (1)

فرونتكس: زيادة تدفقات الهجرة عبر البحر المتوسط بنسبة 158%

213

وصول غواصة نووية أميركية إلى كوريا الجنوبية

213

البرلمان الأوروبي يحث الناتو على دعوة أوكرانيا للانضمام للحلف

أخبار متعلقة
1686721398504

غوتيريش يعرب عن قلقه من صعوبة وصول المساعدات لملايين المدنيين السودانيين

648853db4c59b774ff51ff5d

الأمم المتحدة تعلن توفير تغطية تأمينية لإنقاذ خزان صافر العائم قبالة اليمن

image - 2023-06-13T085230.121

الأمم المتحدة تحذر من خطورة الذكاء الاصطناعي

علم-لبنان-copy

لبنان يطالب الأمم المتحدة بوقف الخروقات الإسرائيلية

1686400767509

أعضاء مجلس الأمن يدينيون الهجوم على البعثة الأممية في مالي

Doc-P-1054695-638164143191976097

"استنفار عسكري" على الحدود بين لبنان وإسرائيل