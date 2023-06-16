الأمم المتحدة تطلق حملة بمناسبة يوم مكافحة التصحر والجفاف

الوكيل الاخباري - أقيمت في مقر الأمم المتحدة اليوم الجمعة، فعالية بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف ركزت هذا العام على "المرأة. أرضها. حقوقها: النهوض بالمساواة بين الجنسين وأهداف استعادة الأراضي" .

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وشارك في الفعالية قادة يمثلون الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، والشعوب الأصلية، والنساء والشباب.



وبمناسبة يوم التصحر والجفاف، الذي يصادف السبت، أطلقت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر حملة بعنوان "أرضها"، وهي حملة توعية عامة لتعزيز الأمثلة الناجحة لمساهمات النساء والفتيات في الإدارة المستدامة للأراضي، وحشد الدعم للنهوض بحقوق الأراضي للنساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.



وهدفت الفاعلية، حسب الأمم المتحدة، إلى مناقشة السياسات والإجراءات اللازمة للنهوض بحقوق المرأة في الأرض وتعزيز القيادة النسائية القوية وسلطة اتخاذ القرار في الإدارة المستدامة للأراضي.



من جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المساواة في الحق في امتلاك الأراضي تسهم في حماية الأرض وتعزيز المساواة بين الجنسين على حد سواء .



وحث في رسالة مصورة، الحكومات قاطبة على إزالة الحواجز القانونية التي تحول دون امتلاك النساء للأراضي وعلى إشراكهن في عمليات صوغ السياسات.



وقال غوتيريش إن نسبة تدهور الأراضي تبلغ حاليا ما يصل إلى 40 بالمائة من مجموع الأراضي، مما يعرض إنتاج الغذاء للخطر؛ ويهدد التنوع البيولوجي؛ ويؤدي إلى استفحال أزمة المناخ.