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الثلاثاء، 25-01-2022 12:48 ص

الرئيس التونسي ينتقد طول فترة التقاضي ويدعو لـتطهير القضاء

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الوكيل الاخباري - انتقد الرئيس التونسي، قيس سعيد، الإثنين، ما قال إنه "طول فترة التقاضي" في بعض الملفات، مشددا على ضرورة "تطهير القضاء".

سعيد التقى في قصر الرئاسة كلا من رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزراء العدل ليلى جفال والدفاع عماد ممّيش والداخلية توفيق شرف الدين، بحسب بيان ومقطع مصور بثته الرئاسة.

وقال سعيد: "القضاء لا يمكن أن يحل محل المُشرع، ولابدّ من تطهيره ممن أثبت القُضاة أنفسهم تورطهم في عدد من الملفات".

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