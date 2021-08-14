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السبت، 14-08-2021 01:57 م

الرئيس اللبناني: مسار تشكيل الحكومة سالك

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن مسار تشكيل الحكومة اللبنانية سالك، مشددا على أن قراره الراسخ هو تحمل مسؤولياته الكاملة في مواجهة الصعوبات مهما بلغ حجم العراقيل.

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وقال عون أمام وفد شبابي زاره في قصر بعبدا، إن الظروف الصعبة التي يجتازها لبنان نتيجة سياسات مالية خاطئة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقضي على عزيمتنا في المضي قدما في معالجة تداعياتها.


وأضاف الرئيس عون أن مسار تشكيل الحكومة اللبنانية سالك وآمل أن يخرج الدخان الأبيض قريبا، فتتشكل حكومة تتمكن من تحمل الأعباء الواجبة لمواجهة تراكم الأزمات بما يرضي اللبنانيين.


 وشدد الرئيس اللبناني على أن أي موقف أو قرار إصلاحي اتخذناه تعرض لعدد من التحديات ، ولم يكن هدفها إلا وضع العصي في الدواليب لغايات باتت مكشوفة للجميع محليا ودوليا.


وتابع قائلا: "قراري الراسخ هو تحمل مسؤولياتي الكاملة في مواجهة الصعوبات مهما بلغ حجم العراقيل".

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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