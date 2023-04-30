السعودية.. إعدام شخص ارتكب جريمة مروعة بحق عائلته

الوكيل الاخباري - أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل حدا (الإعدام) بأحد الجناة في محافظة جدة، ارتكب جريمة مروعة.

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وقالت الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم مشعل بن حميد بن حضيض الصاعدي - سعودي الجنسية - على قتل زوجته وطفليه أثناء نومهم في منزله، وذلك بطعنهم بسكين في أماكن متفرقة من أجسادهم مما أدى إلى وفاتهم، والتسبب في وفاة جنينين في بطن زوجته".



وأضاف البيان: "بفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله حداً لقتله المجني عليهم غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه".



وتابعت الداخلية في بيانها: "وقد تم تنفيذ حُكم القتل حدا بالجاني مشعل بن حميد بن حضيض الصاعدي، يوم السبت بتاريخ 9 شوال 1444 هجري الموافق 29 أبريل 2023 في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة".

روسيا اليوم