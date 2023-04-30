الأحد 30-04-2023
الوكيل الاخباري

سويسرا تترأس مجلس الأمن الدولي لشهر أيار

انخفاض أسعار أصناف خضار في السوق المركزي

إغلاق شواطئ أسترالية بعد إصابة صبي في هجوم لسمكة قرش

ارتفاع عدد إصابات السحايا يثير القلق في كردستان العراق

السعودية.. إعدام شخص ارتكب جريمة مروعة بحق عائلته

أجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة اليوم

وفيات الاحد 30-4-2023

اصابات بحادث سير داخل نفق دوار الكيلو - صورة

المستقلة للانتخاب تصادق على النتائج النهائية لانتخابات بلدية باب عمان

واشنطن تجري أول عملية إجلاء لرعاياها من السودان

الأحد، 30-04-2023 06:18 ص

السعودية.. إعدام شخص ارتكب جريمة مروعة بحق عائلته

السعودية3


الوكيل الاخباري - أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل حدا (الإعدام) بأحد الجناة في محافظة جدة، ارتكب جريمة مروعة.

اضافة اعلان


وقالت الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم مشعل بن حميد بن حضيض الصاعدي - سعودي الجنسية - على قتل زوجته وطفليه أثناء نومهم في منزله، وذلك بطعنهم بسكين في أماكن متفرقة من أجسادهم مما أدى إلى وفاتهم، والتسبب في وفاة جنينين في بطن زوجته".


وأضاف البيان: "بفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله حداً لقتله المجني عليهم غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه".


وتابعت الداخلية في بيانها: "وقد تم تنفيذ حُكم القتل حدا بالجاني مشعل بن حميد بن حضيض الصاعدي، يوم السبت بتاريخ 9 شوال 1444 هجري الموافق 29 أبريل 2023 في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ك

سويسرا تترأس مجلس الأمن الدولي لشهر أيار

ظ

إغلاق شواطئ أسترالية بعد إصابة صبي في هجوم لسمكة قرش

قص

قتلى في قصف أوكراني على بريانسك في روسيا

هه

ارتفاع عدد إصابات السحايا يثير القلق في كردستان العراق

w

واشنطن تجري أول عملية إجلاء لرعاياها من السودان

روسيا

روسيا: السجن المؤبد لجرم الخيانة العظمى