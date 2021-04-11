السعودية تحدد الفئات الممنوعة من أداء العمرة في رمضان

الوكيل الإخباري - حددت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الأحد 11 أبريل/نيسان، الفئات الممنوعة من العمرة أو الصلاة في شهر رمضان المقبل.

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وقالت وزارة الحج السعودية، بحسب ما نشرته عبر حسابها على موقع "تويتر": "يمنع اصطحاب الأطفال سواء للصلاة أو العمرة خلال شهر رمضان".



وتابعت بقولها "كما يمنع دخول منطقة الحرم على المركبات غير المصرح لها بدخول المنطقة المركزية".



وأضافت الوزارة: "كما يحظر إصدار تصاريح بالصلاة أو العمرة في الحرم لأي شخص لم يحصل على التحصين بأنواعه الثلاثة، سواء التحصين الكامل بجرعتين أو التحصين بجرعة واحدة أو التحصين المتعافي من كورونا".



وكانت وزارة الحج والعمرة في السعودية، قد أعلنت عن الآلية الجديدة لإصدار تصاريح العمرة والزيارة والصلاة خلال شهر رمضان المبارك.



وبحسب صحيفة "عكاظ"، فإن وزارة الحج والعمرة، أعلنت إطلاق تطبيقي "اعتمرنا"، و"توكلنا"، بنسختيهما المحدثة، وذلك من خلال التعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.



وأوضحت أنه من خلال التطبيقين يتاح للمواطنين والمقيمين طلب إصدار وحجز التصاريح، مع حصرية عرض التصاريح على تطبيق (توكلنا).



ويهدف التكامل التقني بين التطبيقين للتناغم مع قرار رفع الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمسجد الحرام، والتحقق من السمات الأمنية للمستفيد من التصريح وحالة تحصينه.



وشددت الوزارة، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وحجز التصاريح من خلال المنصات الرسمية المعتمدة.



وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، بدء الاستعداد لاستقبال المعتمرين في شهر رمضان، في ظل أزمة كورونا.



وقال نائب وزير الحج والعمرة عبد الفتاح مشاط: "بدأنا الاستعداد في مرحلة استقبال المعتمرين في رمضان، ووضعنا اشتراطات صحية خلال موسم العمرة في ‎رمضان".

سبوتنيك عربي