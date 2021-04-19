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الإثنين، 19-04-2021 01:13 م

السعودية: منصة تضم جميع ما يحتاجه المعتمرون في رمضان

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الوكيل الإخباري- أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد الرقمي بالسعودية، منصة تفاعلية لعموم المستفيدين والقاصدين تضم جميع ما يحتاجه المسلم في موسم رمضان.

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم الاثنين أن المنصة ، التي أطلقت أمس، تضم العديد من الموضوعات منها إمساكية رمضان، وأحاديث وفضائل وأحكام، ودروس المسجد الحرام، ومصحف كامل، ومسائل العمرة، وجدول صلاة التراويح، ومصحف الحرم المكي، وإجابة السائلين والبرنامج العلمي الدائم، وتطبيق مصحف الحرمين.


وأشارت الوكالة إلى أن المنصة جمعت فيها كل الإنتاج الذي يحتاجه المستفيد في رمضان.


المصدر- البيان

 




 

 


 

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