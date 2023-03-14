الأربعاء 15-03-2023
الوكيل الاخباري

بازار خيري بمركز شباب الشيخ حسين

الرئيس السوري يصل إلى موسكو في زيارة رسمية

بدران رئيسا لجمعية الشؤون الدولية

بني مصطفى : 1718 طفلا يستفيدون من برنامجي الأسر البديلة والاحتضان

حقيقة رفع أسعار كافة أنواع الدخان في الأردن

السعودية تحدد ساعات دوام شهر رمضان

الأردن يشارك باجتماعات التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

"تنفيذي عجلون" يبحث الاستعدادات لشهر رمضان الفضيل

تصادم مقاتلة سو-27 روسية بمسيرة أمريكية

تركيا: هزة أرضية بقوة 5.3 درجات مركزها شرق البحر الأبيض

الثلاثاء، 14-03-2023 09:49 م

السعودية تحدد ساعات دوام شهر رمضان

320231310157734127530


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن ساعات الدوام الرسمي في شهر رمضان في السعودية ستقتصر على خمس ساعات فقط.

وأوضحت الوزارة أن ساعات الدوام تبدأ عند العاشرة صباحا وتنتهي عند الثالثة عصرا طيلة أيام رمضان.

وأشارت الوزارة إلى أن اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية نصت على أن لا تتجاوز ساعات الدوام في شهر رمضان خمس ساعات، مع إعطاء الوزراء ومن في حكمهم الصلاحية بجواز إجراء تغيير في أوقات بدء ساعات العمل الرسمية وانتهائها، بما لا يتجاوز ساعتين عما ورد في اللائحة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
e

الرئيس السوري يصل إلى موسكو في زيارة رسمية

w

تصادم مقاتلة سو-27 روسية بمسيرة أمريكية

1

تركيا: هزة أرضية بقوة 5.3 درجات مركزها شرق البحر الأبيض

641046214c59b710847dd33c

بيسكوف: روسيا لا تعترف بمحكمة الجنايات الدولية واختصاصها

image (89)

ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار فريدي في مالاوي وموزمبيق

image (59)

روسيا: أهدافنا في أوكرانيا لن تتحقق إلا بالقوة العسكرية

أخبار متعلقة
11

واشنطن تعلق على استئناف العلاقات السعودية الإيرانية

640b2ad64236047b1438409f

بمبادرة صينية.. استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية

234716

السعودية تسمح للمقيمين بالخليج بالحصول على تأشيرة سياحية

6405c5de4c59b7796260d8f7

مصر ترد على أنباء منع فئة من مواطنيها من السفر لأداء فريضة الحج في السعودية

640584424c59b71206763bee

السعودية في موازين الثقل العسكري

image

روسيا تعمل على تسهيل إجراءات التأشيرات للسوريين و5 دول أخرى