السعودية تحدد ضوابط العمرة للقادمين من خارج المملكة

الوكيل الاخباري - وضعت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، ضوابط تقديم الخدمات لمعتمري الخارج مع بدء استقبال الضيوف من مختلف دول العالم تدريجيا اعتبارا من الأحد المقبل.

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ووفق وكالة "واس"، أكدت الوزارة أن المملكة "تتشرف بالبدء في استقبال المعتمرين من خارج المملكة للمرحلة الثالثة من عودة العمرة والزيارة التدريجية اعتبارا من بداية نوفمبر/تشرين الثاني، كما تحرص المملكة على المحافظة على سلامة الإنسان، خصوصا خلال ما يمر به العالم بسبب جائحة فيروس كورونا".



وأوضحت الوزارة أنها "بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى تعمل على تهيئة بيئة آمنة وميسرة لضيوف الرحمن على مدار رحلتهم، وجرى التنسيق مع الناقل الوطني الخطوط السعودية لتوفير السعة المقعدية اللازمة، وفق الخطة المعتمدة لمراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية".



وأضافت الوزارة أن "بروتوكولات استحقاق العمرة تتضمن أن تكون الفئة العمرية لمعتمري الخارج من 18 إلى 50 سنة وفقا لاشتراطات وزارة الصحة، وتقديم شهادة فحص PCR بنتيجة سلبية، تثبت خلوهم من فيروس كورونا المستجد، جرى إصدارها من مختبر موثوق من دولة المعتمر على ألا تتجاوز 72 ساعة من وقت أخذ العينة حتى وقت المغادرة إلى المملكة، والحجز المسبق لأداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي والصلاة في الروضة الشريفة، وفقا للضوابط والطاقة الاستيعابية المعتمدة بتطبيق "اعتمرنا"، وأن تكون حجوزات الطيران مؤكدة للذهاب والعودة وفق البرنامج المعتمد لكل معتمر".



وتابعت الوزارة "المكونات الإلزامية لباقة الخدمات لكل معتمر تشمل خدمة السكن، وتشمل ثلاثة أيام للعزل الصحي فور الوصول للمملكة، وخدمة النقل بين المنافذ والسكن، وخدمة التأمين الشامل، وخدمات ميدانية تشمل التنقل بين الحرم والسكن والميقات، وتعيين قائد مرشد لكل مجموعة".



وأشارت الوزارة إلى أن "مسؤوليات شركات العمرة السعودية والوكلاء الخارجيين تختص بتوعية معتمري الخارج بالإجراءات الاحترازية اللازم تطبيقها منذ قدومهم للمملكة وحتى مغادرتهم، وأن تتحقق شركة العمرة من صحة كل بيانات ومعلومات جواز سفر المعتمر المدخلة بنظام العمرة، وإدخال بيانات الاستعداد المسبق قبل موعد القدوم بـ24 ساعة حد أقصى، مع إدخال بيانات تذاكر الطيران المؤكدة لكل معتمر وبيانات السكن، ويتحمل الوكيل بالتضامن مع شركة العمرة السعودية مسؤولية سلامة هذه البيانات، وما قد ينشأ من التزامات نتيجة عدم صحتها، وإخطار المعتمرين بالعزل الصحي الاحترازي لمدة ثلاثة أيام عند الوصول للمملكة في الفنادق التي يقيم بها المعتمرون، وتقسيم معتمري الخارج لمجموعات، وتشتمل كل مجموعة على (50 معتمرا) حد أدنى، وحجز برنامج موحد بجميع الخدمات (الطيران والسكن والنقل) متزامنا مع موعد الحجز لأداء العمرة والزيارة في تطبيق اعتمرنا".



وأتمت الوزاراة أنها "تعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الخارجية والجهات المعنية على تحديد الدول التي يقدم منها المعتمرون، وأعدادهم بصفة دورية حسب تصنيف الإجراءات الوقائية، واشتراطات الدول التي يقدم منها المعتمرون والزوار إلى المملكة، واعتماد مقدمي الخدمات (الفنادق وشركات النقل) المؤهلين وفقاً لضوابط هذه المرحلة الاستثنائية والاشتراطات الاحترازية والبروتوكولات الصحية، وإتاحة خدماتهم للعرض عبر منصات التسويق الإلكترونية المعتمدة في المحرك السعودي للحجز المركزي، والتصديق الإلكتروني من قبل وزارة الخارجية ووزارة الحج والعمرة للعقود المبرمة بين الوكلاء الخارجيين وشركات العمرة السعودية، تماشياً مع متطلبات العمل عن بعد للحماية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد".









