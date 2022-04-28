الخميس 28-04-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

إحالات للتقاعد في مؤسسات حكومية (أسماء)

أطباء أردنيون يوضحون حول التهاب الكبد الحاد للأطفال

وفاتان وإصابة بحادث صدم على جسر الرمثا

تحديد دوام المستشفيات والمراكز الصحية خلال عطلة العيد

إتلاف 8 أطنان من المواد الغذائية المخالفة

تحذير.. احذف رسالة واتس آب هذه دون تردد!

كشف موعد صرف مخصصات الدعم النقدي الموحد لشهر نيسان

وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 546 موقوفا إداريا

تمديد مهلة تقديم البيانات المالية الاصولية للضريبة حتى آيار

تحديد مكان ووقت رصد هلال العيد في الأردن

الخميس، 28-04-2022 03:19 م

السعودية تحدد موعد تحري هلال شوال

Zr85i


الوكيل الإخباري-دعت المحكمة العليا السعودية ، اليوم الخميس ،  عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1443هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 30 / 4 / 2022م.

اضافة اعلان


جاء ذلك في إعلان للمحكمة، فيما يلي نصه:

فنظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (156 / هـ) وتاريخ 29 / 8 / 1443هـ أن يوم السبت 1 / 9 / 1443هـ ـ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 2 / 4 / 2022م هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ ؛ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1443هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 30 / 4 / 2022م.


وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.


واس

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
99999999999999

مصر تشهد 4 ظواهر فلكية بالليالى المتبقية من رمضان

salmonelosis-alimentos

الصحة العالمة توضح حول خطورة انتشار عدوى السالمونيلا وكيفية الوقاية

20211113181011657L3

بوتين يحذر : أي تدخل خارجي في اوكرانيا سيقابل برد سريع

WhatsApp Image 2022-04-28 at 1.33.59 AM

في مشاهد مؤثرة .. ضيوف الرحمن يحيون ليلة القدر في الحرم المكي -فيديو

كيفية-استقدام-طفل-مولود-بمصر-وامه-لديها-إقامة..

ايطاليا : السماح باضافة لقب الأم للطفل عند الولادة

-صلاة-عيد-الاضحى-في-السعودية

الإمارات تحدد اشتراطات صلاة عيد الفطر