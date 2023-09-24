الأحد 24-09-2023
الوكيل الاخباري

أمانة عمان تضيء جبل القلعة بألوان العلم السعودي- صور

التعليم العالي: دوام الجامعات الحكومية 8 تشرين الأول والخاصة في 15 من ذات الشهر

البلقاء التطبيقية: إنشاء كلية المهن الطبية المساندة في مركز الجامعة بالسلط

11.3 مليون يورو كلفة تنفيذ مشروع صرف صحي في منطقة الجبيهة

الأسير كايد الفسفوس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ53 في سجون الاحتلال

الرئاسة الفلسطينية: الاحتلال يسعى إلى جر المنطقة إلى مربع العنف عبر عدوانه المتواصل

شكاوى من تعطل نظام إصدار "الهوية الشخصية" في عدد من مكاتب الأحوال المدنية

الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات عاجلة لتفعيل نظام الحماية الدولية لشعبنا

عقل يتوقع ارتفاع أسعار المحروقات في الأردن الشهر القادم من 1.5 قرش إلى 2.5 قرش

دول الخليج العربي الأعلى عالمياً بمعدل عدد الذكور لكل 100 أنثى

الأحد، 24-09-2023 11:49 ص

السعودية تحذر من أمطار رعدية حتى الخميس في مكة

2158907


الوكيل الإخباري - دعت المديرية العامة للدفاع المدني السعودية، إلى الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم الأحد حتى الخميس القادم.

اضافة اعلان

 

وأوضحت المديرية، أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات، ومناطق عسير وجازان والباحة.


وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة لتشمل العاصمة المقدسة والجموم والكامل والقنفذة والليث، ومناطق نجران والباحة والمدينة المنورة وعسير.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image - 2023-09-24T121450.875

30 مصاباً باصطدام قطارين شرقي باكستان

6

مصر وإثيوبيا والسودان في جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة

650ff8514c59b711db2b16cc

باشينيان: المنظمات الأمنية التي تنتمي إليها أرمينيا غير فعالة

650ff255423604513349c3c5

مقتل شرطي وإصابة آخر بهجوم في شمال كوسوفو

650feda3423604513349c3c3

استطلاع: أوضاع حوالي نصف الأمريكيين أصبحت أسوأ في عهد بايدن

111156335_mediaitem111156331

نائب رئيس دولة الإمارات يبحث عن وزير بهذه الشروط

أخبار متعلقة
33219-EBnCSegX4AAyLgH

الأرصاد السعودية تُصدر إنذاراً أحمر في مكة المكرمة

ج

فيديو - رياح شديدة تعصف وتتسبب في أضرار بالسعودية

64f81a694c59b70c4e17c335

وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى كييف

64f80fad4c59b77b78232fee

مستشار الأمن القومي الأمريكي يعلق على قرار السعودية تمديد خفض إنتاج النفط

المخالفات-المرورية-الكويت2

السعودية تصدر تنبيها لهذه الفئة!

323768

السفير الإيراني يصل الرياض لبدء ممارسة مهامه رسميا