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الإثنين، 17-01-2022 03:51 م

السعودية تدين الهجوم على الامارات وتصفه بالارهابي

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الوكيل الإخباري-دانت وزارة الخارجية السعودية في بيان ،اليوم الاثنين ، الهجوم الذي تعرض له مطار أبو ظبي، معتبرة أن التفجيرات التي استهدفت المطار هي "هجوم إرهابي" نتج عنه عدد من الوفيات والاصابات.

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وأكدت السعودية وقوفها التام مع دولة الامارات امام كل ما يهدد أمنها واستقرارها، وأشارت ان هذ العمل الارهابي الذي يقف خلفه ميليشيا الحوثي يعيد التأكيد على خطورة هذه الجماعة وتهديدها للأمن والسلام في البلاد والعالم.

 

وشددت على أنها مستمرة بالتصدي لكافة الممارسات الارهابية لميليشيا الحوثي من خلال قيادتها لقوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن .

 

وتقدمت السعودية بالتعازي لأسر الضحايا ولحكومة وشعب الامارات وتمنيت الشفاء العاجل للمصابين .

 

 

حيث علقت :"نُدين بأشد وأقسى العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة


 

المصدر : تويتر

 




 

 


 

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