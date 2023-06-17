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السبت، 17-06-2023 05:24 م

السعودية تعلن استقبال أكثر من مليون حاج حتى الآن

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الحج السعودية، السبت، أن المملكة "استقبلت أكثر من مليون حاج حتى الآن".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة والزيارة، محمد البيجاوي .

وقال البيجاوي: "اليوم وصل إلى السعودية ما يزيد عن مليون و150 ألفا من مختلف المنافذ حتى الآن".

وأضاف: "يستمر التوافد من الحجاج من مختلف المنافذ، وسط إمكانات مسخرة للقادمين وجهود مستمرة على مدار الساعة".

وتعد هذه الحصيلة الأولية الأكبر منذ نحو 3 سنوات، عقب تخفيف قيود كانت فُرضت لمنع انتشار جائحة كورونا .

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