السعودية تعلن استقبال أكثر من مليون حاج حتى الآن



الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الحج السعودية، السبت، أن المملكة "استقبلت أكثر من مليون حاج حتى الآن".



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة والزيارة، محمد البيجاوي .



وقال البيجاوي: "اليوم وصل إلى السعودية ما يزيد عن مليون و150 ألفا من مختلف المنافذ حتى الآن".



وأضاف: "يستمر التوافد من الحجاج من مختلف المنافذ، وسط إمكانات مسخرة للقادمين وجهود مستمرة على مدار الساعة".



وتعد هذه الحصيلة الأولية الأكبر منذ نحو 3 سنوات، عقب تخفيف قيود كانت فُرضت لمنع انتشار جائحة كورونا .

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