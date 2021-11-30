الأربعاء 01-12-2021
الوكيل الاخباري

جمهورية كوريا تشدد إجراءات الدخول إلى أراضيها منعاً لعدوى أوميكرون

افتتاح متحف الأطفال المتنقل في جرش

اليرموك توقف الأنشطة والفعاليات داخل حرم الجامعة تجنباً لانتشار كورونا

البرنامج الأردني لسرطان الثدي يختتم دورة كسب تأييد في البلقاء

الحباشنة يتفقد حركة النقل والبضائع في معبر جابر

مكافحة الأوبئة : متحور أوميكرون قد يُصعّب الوضع الوبائي في الأردن

التحالف يعلن تنفيذ 8 ضربات ضد الحوثيين في مأرب

وزير اسبق يكشف سبب انتقال فيروس كورونا بين طلبة المدارس

محكمة ليبية تستبعد حفتر من قائمة المرشحين للرئاسة

إدارة الأزمات : لا بد من أخذ الجرعة المعززة

الثلاثاء، 30-11-2021 09:09 م

السعودية تعلن فتح القسم القنصلي في سفارتها لدى أفغانستان

61a66a4d4c59b72e1c42bc44


الوكيل الاخباري- أعلنت الحكومة السعودية، الثلاثاء، أنها تفتح اعتبارا من اليوم القسم القنصلي في سفارة المملكة لدى أفغانستان.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان مقتضب: "انطلاقا من حرص حكومة المملكة العربية السعودية على تقديم كافة الخدمات القنصلية للشعب الأفغاني الشقيق، فقد جرى افتتاح القسم القنصلي بسفارة المملكة العربية السعودية في كابول اعتبارا من تاريخ اليوم 30 نوفمبر".

وسيطرت حركة "طالبان" على السلطة في أفغانستان هذا الصيف في ظل انسحاب قوات الولايات المتحدة من البلاد.

وأوقف العديد من الدول الخدمات القنصلية في أفغانستان خشية من تدفق للمهاجرين.

وتواجه حكومة "طالبان" الآن سلسلة تحديات أبرزها إعادة إحياء اقتصاد البلاد المنهار بعد توقف المساعدات الدولية التي كانت تشكل 75% من ميزانية البلاد في ظل الحكومات السابقة.

اضافة اعلان

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
61a660e742360471b54f795a

التحالف يعلن تنفيذ 8 ضربات ضد الحوثيين في مأرب

thumbs_b_c_f6c149991e75e1d2b3c178f9fa130d6d

محكمة ليبية تستبعد حفتر من قائمة المرشحين للرئاسة

61a665384236046178351661

الصحة العالمية توضح بشأن حركة السفر وفرض الحظر الشامل في ظل أوميكرون

61a65bdf4236046ca13405e3

النتائج النهائية للانتخابات العراقية.. تفوق للصدر والمالكي والحلبوسي

1

البرلمان العربي يدعو إلى تشديد الضوابط الدولية على مسارات نقل الأسلحة غير المشروعة

20190604101407147

الأمم المتحدة: ارتفاع درجات الحرارة في أجزاء كثيرة من العالم

أخبار متعلقة
كورونا السعودية

السعودية تعلن إجراءات جديدة للقدوم المباشر إليها من جميع الدول

1

السعودية تسمح بالقدوم المباشر من 6 دول - أسماء

619e56d44236040ea0378405

انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية لأدنى مستوى منذ 52 عاما

619a9d244c59b761570c36a9

وزير الإعلام في حكومة صنعاء يتوعد السعودية

6182cd5d423604466621cd2d

الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وبريطانيا توجه نداء مشترك إلى السودان

مكة

السعودية .. السماح بقدوم المعتمرين عبر جميع المنافذ باستثناء واحد