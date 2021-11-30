السعودية تعلن فتح القسم القنصلي في سفارتها لدى أفغانستان

الوكيل الاخباري- أعلنت الحكومة السعودية، الثلاثاء، أنها تفتح اعتبارا من اليوم القسم القنصلي في سفارة المملكة لدى أفغانستان.



وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان مقتضب: "انطلاقا من حرص حكومة المملكة العربية السعودية على تقديم كافة الخدمات القنصلية للشعب الأفغاني الشقيق، فقد جرى افتتاح القسم القنصلي بسفارة المملكة العربية السعودية في كابول اعتبارا من تاريخ اليوم 30 نوفمبر".



وسيطرت حركة "طالبان" على السلطة في أفغانستان هذا الصيف في ظل انسحاب قوات الولايات المتحدة من البلاد.



وأوقف العديد من الدول الخدمات القنصلية في أفغانستان خشية من تدفق للمهاجرين.



وتواجه حكومة "طالبان" الآن سلسلة تحديات أبرزها إعادة إحياء اقتصاد البلاد المنهار بعد توقف المساعدات الدولية التي كانت تشكل 75% من ميزانية البلاد في ظل الحكومات السابقة.

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المصدر: روسيا اليوم