بكين وواشنطن توافقان على عقد محادثات تجارية جديدة

01:03 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/750349 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- وافقت بكين وواشنطن السبت على إجراء جولة جديدة من المحادثات التجارية الأسبوع المقبل بين أكبر اقتصادين في العالم وتجنّب معركة رسوم جمركية أخرى مدمرة. اضافة اعلان





وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الجمعة إنه سيلتقي نظيره الصيني ونائب رئيس الوزراء هي ليفينغ الأسبوع المقبل فيما أعلنت بكين السبت استعدادها لبدء هذه المفاوضات "في أقرب وقت ممكن".



تصاعدت التوترات التجارية بين واشنطن وبكين الأسبوع الفائت بعد إعلان بكين أنها ستشدد الضوابط على صادرات المعادن النادرة.



وأثار الإعلان الصيني انتقادات حادة من ترامب الذي أكد نيته فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على المنتجات الصينية، لتضاف إلى التعرفات الحالية التي لا تقل عن 30%.



وهدد ترامب بعدم لقاء نظيره الصيني شي جينبينغ في قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (ابيك).