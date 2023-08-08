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الثلاثاء، 08-08-2023 08:13 م

السعودية تنشئ جهازا جديدا للإشراف على شؤون الحرمين الشريفين

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الوكيل الاخباري- ذكرت وسائل إعلام سعودية، اليوم الثلاثاء، بأن حكومة المملكة ستنشئ جهازا جديدا للإشراف على شؤون الحرمين الشريفين.اضافة اعلان


وأوضحت وسائل الإعلام بأن الجهاز الجديد "يرتبط تنظيميا بالملك وتنقل إليه اختصاصات ومهمات وأعمال الإشراف على شؤون الأئمة والمؤذنين في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكل ما يتصل بالشؤون الدينية بهما".

وقالت الحكومة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية على منصة التواصل الإجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) إن ذلك يشمل "الحلقات والدروس العلمية داخلهما، المرتبطة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي".

 




 

 


 

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