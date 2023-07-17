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الإثنين، 17-07-2023 11:39 م

إسرائيل تقرر الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية

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الوكيل الإخباري - أعلنت السفارة المغربية في عمان أن الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية تلقى رسالة من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نقل خلالها قرار الحكومة الإسرائيلية بـ"الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية".

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وقالت، في بيان صحفي، إن نتنياهو أكد أن موقف بلاده هذا سيتجسد في جميع أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة".


وشدد، أيضا، على أنه سيتم "إخبار الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وكذلك جميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية" بهذا القرار.


وفي رسالته إلى الملك محمد السادس، أفاد نتنياهو بأن إسرائيل تدرس، إيجابيا، "فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة"، وذلك في إطار تكريس قراراها".


بترا

 




 

 


 

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