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الإثنين، 10-07-2023 10:54 ص

1763 عالقا بالصحاري السعودية و4 وفيات خلال شهر

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الوكيل الإخباري - كشف مصدر في فريق "إنجاد" للبحث والإنقاذ في السعودية أن عدد العالقين في صحاري البلاد خلال شهر واحد بلغ أكثر من ألف شخص، كما تم تسجيل 4 وفيات.

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وقال المصدر إن شهر ذي الحجة سجل عدد 1763 بلاغا لعالقين بالرمال والأودية والمرتفعات الجبلية بمناطق المملكة، بمعدل 63 بلاغا يوميا، فيما تلقت 27 بلاغا لمفقودين بالمملكة.


وأشار إلى أنه رغم كل التعليمات والتحذيرات والتنبيهات التي يطلقها عدد من الجهات المختصة تتصدرها الدفاع المدني والهيئة العامة للأرصاد وفرق البحث والإنقاذ بالمملكة، بعدم المغامرة والمجازفة خلال الرحلات البرية برمال الصحارى، وسلك الطرق الوعرة، وكذلك الأماكن المرتفعة، والتساهل في المرور من بعض الأودية خلال جريان السيول، إلا أن الكثيرين لا يزالون يتجاهلون ويتهاونون بها، ويعرضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر.


وأفاد بأن إحصائيات العالقين بالصحارى خلال شهر بلغت 1763 بلاغا للعالقين، وهي عبارة عن 63 بلاغا يوميا، و27 مفقودا، 13 منهم بصحة جيدة ويتم البحث عن 10 مفقودين، فيما تم تسجيل 4 وفيات.

 

RT

 




 

 


 

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