الجمعة 14-04-2023
الوكيل الاخباري

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الجمعة، 14-04-2023 01:13 ص

السعودية: ضبط ملايين الحبوب المخدرة في شحنة بطاطا

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الداخلية السعودية ضبط أكثر من 3.6 مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، مخبأة في شحنة بطاطا.

وأفاد المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط 3636000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة بطاطا.

وأكد الرائد محمد النجيدي القبض على مستقبليها بمنطقة الرياض، وهم 3 مقيمين ووافدان بتأشيرة زيارة، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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