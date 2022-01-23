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الأحد، 23-01-2022 10:16 ص

السعودية .. منخفض جوي غير مسبوق والثلوج تغطي 6 مدن -فيديو

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الوكيل الإخباري-تشهد السعودية من يوم الجمعة انخفاضا حادا في درجات الحرارة غير مسبوق منذ سنوات، مشيرة إلى أن الثلوج غطت 6 مدن في شمال البلاد وفق ما أفادت صحيفة عكاظ.

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وقال حسين القحطاني المتحدث باسم مركز الأرصاد الجوية في السعودية إن "البلاد ستشهد انخفاضا حادا في درجات الحرارة في نهاية الأسبوع في المناطق الشمالية والوسطى. من المتوقع أن تسجل الرياض ما بين درجة إلى 3 درجات تحت الصفر".


وسجلت طريف، الجمعة الماضي 3 درجات تحت الصفر، ومدينة القريات درجتين تحت الصفر، وكذلك الحال في حائل في شمال البلاد.


وتداول نشطاء على مواقع التواصل في السعودية مقاطع فيديو وصورا يظهر فيها تساقط الثلوج تغطي الطرقات.

 

 



وسجلت طريف، الأربعاء الماضي، 6 درجات تحت الصفر وهي أدنى حرارة تشهدها المملكة السعودية منذ 30 عاما.

روسيا اليوم

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