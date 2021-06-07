الإثنين 07-06-2021
الوكيل الاخباري

قرار حكومي بإلغاء تحديد السقوف السعرية للدجاج

العلوم والتكنولوجيا ومركز السلم المجتمعي يبحثان التعاون بينهما

حملات نظافة في الطرق والشوارع بكفرنجة

الاردن يدين مقتل نحو 160 شخصا في بوركينا فاسو

%2.96 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الاثنين

تجار الألبسة تدعو المواطنين للبدء بشراء مستلزمات عيد الأضحى

مؤتة تبحث التحديات التعليمية فيها جراء جائحة كورونا

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الأميرة سلمى تفتتح مركز تدريب المرأة العسكرية

تنظيم نشاطات شبابية توعوية في جرش

الإثنين، 07-06-2021 12:50 م

السعودية وبريطانيا تبحثان سبل التعاون بينهما

11201828142937496


الوكيل الإخباري- استقبل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، في مكتبه بنيوم.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات.

اضافة اعلان

وجرى بحث مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار فيها.

 

ومن الجانب السعودي، حضر الاجتماع كل من الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، ووزير التجارة، ماجد بن عبد الله القصبي.

في حين تواجد من الجانب البريطاني السفير لدى المملكة العربية السعودية ، نيل كرومبتون، وعدد من المسؤولين.

 

المصدر- روسيا اليوم






 




 

 


 

إقرأ ايضا
162306945757332400

أول تصريح لغويتا بعد تعيينه رئيسا لمالي

2021-06-07T110744Z_1970888990_RC2NVN9YUZR1_RTRMADP_3_AFGHANISTAN-CONFLICT

خسائر صادمة في صفوف القوات الأفغانية بالتزامن مع انسحاب القوات الأجنبية

59b4f6fad437508f378b4567

مصر.. القبض على رجل أعمال فار من العدالة

60be14c64c59b7333663c101

نتائج الانتخابات الأولية تخيب أمل رئيس المكسيك

resize

الاتحاد العالمي للفلك يتوقع موعد اول ايام عيد الأضحى

60bdf2224236041ae865f0f9

الحكومة المصرية تصدر بيانا بعد أنباء عن ارتفاع أسعار اللحوم