الخميس 15-06-2023
الوكيل الاخباري

إلغاء شرط التسجيل على منصة visit jordan للأجانب القادمين للأردن باستثناء المصريين وبشروط

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لأسير من برقين غرب جنين

الصفدي: الأردن تجاوز قدراته بكثير خلال استضافته اللاجئين على أرضه

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

تأجيل الأقساط المستحقة لموظفي جمعية إسكان الغباوي ديوان المحاسبة عن شهر حزيران

ايعاز من مفوض المدينة في العقبة بشأن المواد الغذائية

الاحتلال يداهم عددا من المنازل في الخليل

الأمن: القبض على 7 مروجين للمخدرات ومداهمة مطلوب مُصنف بالخطر

الصفدي: 200 ألف سوري وُلد في الأردن منذ بداية الأزمة السورية

وزير خارجية هنغاريا يشارك في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

الخميس، 15-06-2023 10:34 ص

السعودية: وصول 585 ألف حاج إلى المدينة المنورة

31785265470_70647c959e_o


الوكيل الإخباري - بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى اليوم الخميس، 585 ألف حاج من عدة جنسيات قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية السعودية لأداء فريضة حج هذا العام.

اضافة اعلان


وبحسب إحصائية أوردتها وكالة الأنباء السعودية (واس)، للجنة الحج، أكدت أن العدد الإجمالي للحجاج الواصلين أمس الأربعاء بلغ 28531 حاجا، منهم 25267 حاجا وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، واستقبل مركز الهجرة 80 رحلة تقل 2882 حاجا، واستقبل مركز حجاج البر 10رحلات تقل 382 حاجا.


وأشارت الإحصائية إلى أن عدد الحجاج الذين غادروا اليوم في طريقهم إلى المشاعر المقدسة بمكة المكرمة بلغ 471051 حاجا، فيما بلغ عدد الحجاج الذين بقوا في المدينة المنورة حتى اليوم 114830 حاجا من جنسيات مختلفة.


بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
648aca7d4c59b7468638bf5e

مصر تنشر تقريرا حول أزمة كبرى في ألمانيا

648ac8854c59b73e256f1b1b

الصين تطلق 41 قمرا صناعيا دفعة واحدة إلى الفضاء!

image - 2023-06-15T113025.178

أستراليا تعتزم منع روسيا من بناء سفارة جديدة قرب البرلمان

648ac6234236046b571c0cb1

الداخلية الكويتية تؤكد تعرض أحد منتسبيها لإطلاق نار بالسعودية

648aba8d4c59b745fb6915e4

الخارجية الروسية تتحدث عن حصانة بوتين من الملاحقة في قمة "بريكس"

20210305161351164

"وول ستريت جورنال": طوكيو تبحث مع واشنطن توريد قذائف ثقيلة لأوكرانيا

أخبار متعلقة
64678e934c59b70bb656f74d

لبنان: قمة جدة العربية هي قمة تضميد الجراح

6467855242360437d66c7246

أمير قطر يغادر جدة بعد حضوره القمة العربية

642bfd7a4c59b77a4c4ff03a

بوتين يوجه رسالة إلى قمة جدة

646764cc4236043cdc0ac011

شاهد.. الزعماء العرب في صورة تذكارية بعد التئام الشمل

236208

بن سلمان يرحب بحضور الأسد إلى القمة العربية

64675df6a91eb

بدء أعمال القمة العربية الثانية والثلاثين في جدة