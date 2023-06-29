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الوكيل الاخباري

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الخميس، 29-06-2023 11:17 م

السعودية: 600 ألف رأس من الأغنام حصيلة النسك المنفذة للحجاج

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الوكيل الاخباري - أعلن مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي "أضاحي"، أن حصيلة النسك التي تم تنفيذها لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1444هـ، 600 ألف رأس من الأغنام حتى الان.اضافة اعلان


وتم تنفيذ النسك وفق أعلى معايير الأمن والسلامة الغذائية؛ لضمان وصولها إلى مستحقيها بكامل قيمتها الغذائية عن طريق شركائها من الجمعيات الأهلية المرخصة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

وتستهدف "أضاحي" خلال موسم حج هذا العام الوصول إلى تنفيذ ما يقارب مليون رأس، ويعمل في المشروع نحو 30 ألف جزار وطبيب بيطري وفنيين وإداريين وعاملين وفق منظومة متكاملة للوصول الى أهدافها، وسعيها إلى تقديم المساعدات من اللحوم إلى أكثر من 30 دولة إسلامية.

وسعياً من مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي في التسهيل على حجاج بيت الله في تنفيذ نسكهم على الوجه الأكمل وفق الاشتراطات الشرعية الصحية لضمان سلامة نسكهم، يتم الكشف البيطري والشرعي على 6 مراحل لضمان خلوها من العيوب المانعة والأمراض وتخزينها بطريقة آمنة.

 




 

 


 

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