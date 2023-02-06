السفارة الروسية في سوريا: دمشق لم تتقدم بطلب إلى روسيا لتقديم المساعدة جراء الزلزال

الوكيل الإخباري- قالت السفارة الروسية في سوريا إن دمشق لم تتقدم بعد بطلب إلى روسيا للمساعدة في تجاوز آثار وتداعيات الزلزال، الذي ضرب عددا من المناطق فجر اليوم الاثنين وخلف خسائر بشرية ومادية كبيرة.

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وقال السفير الروسي لدى دمشق، ألكسندر يفيموف: "حتى الآن لم نتلق طلبات، الزلزال حدث للتو، سنرى كيف يتطور الوضع".



بدورها أعلنت القنصلية العامة الروسية في إسطنبول أنها لم تتلق حتى الآن طلبات من المواطنين الروس فيما يتعلق بالزلزال الذي ضرب جنوب شرق تركيا.



وأعربت السفارة الروسية في أنقرة عن تعازيها لأسر الضحايا وتمنت الشفاء المصابين.



وضرب زلزال اليوم فجر اليوم الاثنين عددا من المناطق في شرق المتوسط، وتسبب في خسائر كبيرة بشرية ومادية، في كل من تركيا وسوريا.

روسيا اليوم