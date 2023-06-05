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الإثنين، 05-06-2023 11:39 ص

السلطات الأوكرانية تصف وضع الملاجئ في كييف بأنه "حرج"

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الوكيل الإخباري- صرح وزير الصناعات الاستراتيجية الأوكراني ألكسندر كاميشين بأن وضع الملاجئ في العاصمة كييف حرج.

جاء ذلك في منشور لكاميشين بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام" حيث تابع: "تم تلخيص نتائج اليوم الثاني من عمل لجنة تدقيق الملاجئ في كييف. في الوقت الحالي، تم بالفعل فحص ثلث الملاجئ في المدينة، ولا يزال الوضع حرجا: نصف عدد المساكن التي تم فحصها ليست الملاجئ بها جاهزة".

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وبحسب مخطط إنفوغرافيك نشره الوزير، فقد تم فحص 1849 ملجأ، منها 242 مغلقة، و596 غير جاهزة للاستخدام.

وكان مكتب المدعي العام الأوكراني قد أعلن الخميس الماضي عن فتح قضية جنائية بسبب ملجأ من القنابل في كييف، تم إغلاقه خلال غارة جوية. وفي وقت لاحق تم اعتقال 4 أشخاص، وأصدرت سلطات المدينة تعليمات للتحقق من توافر جميع الملاجئ.

ووفقا لجريدة "سترانا" الأوكرانية، فقد بدأ السكان المحليون بالصراخ في رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، وقالوا إن مشكلة الملاجئ المغلقة كانت موجودة منذ فترة طويلة. ويوم الجمعة، أصدر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تعليماته إلى كاميشين لمراجعة جميع الملاجئ في أوكرانيا.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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